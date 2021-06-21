У Німеччині затримали вченого: шпигував на користь Росії

В Німеччині затримали російського вченого, який шпигував на користь Росії. Він працював в одному з університетів.
Про це повідомляє Le Figaro.
що в період з жовтня по червень минулого року він як мінімум тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.
Також відомо, що на двох з цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.
Більше про цю людину нічого невідомо крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".
Нагадаємо, що у Польщі заарештували російського шпигуна. Він намагався налагодити контакт з політиками.
Раніше повідомлялося, що в Італії російськими шпигунами виявилися третина дипмісії. Ці люди працювали на ГРУ, ФСБ і Служби зовнішньої розвідки РФ.