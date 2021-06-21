У Німеччині затримали вченого: шпигував на користь Росії

що в період з жовтня по червень минулого року він як мінімум тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.

Також відомо, що на двох з цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.

Більше про цю людину нічого невідомо крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".