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У Німеччині затримали вченого: шпигував на користь Росії

Автор: Наталья Скороход

В Німеччині затримали російського вченого, який шпигував на користь Росії. Він працював в одному з університетів.

Про це повідомляє Le Figaro.

що в період з жовтня по червень минулого року він як мінімум тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.

Також відомо, що на двох з цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.

Більше про цю людину нічого невідомо крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".

Нагадаємо, що у Польщі заарештували російського шпигуна. Він намагався налагодити контакт з політиками.

Раніше повідомлялося, що в Італії російськими шпигунами виявилися третина дипмісії. Ці люди працювали на ГРУ, ФСБ і Служби зовнішньої розвідки РФ.

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Російська Федерація