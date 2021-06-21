В Германии задержали ученого: шпионил в пользу России

В Германии задержали российского ученого, который шпионил в пользу России. Он работал в одном из университетов.
Об этом сообщает Le Figaro.
что в период с октября по июнь прошлого года он как минимум трижды встречался с агентом российской внешней разведки.
Также известно, что на двух из этих встреч он предоставил информацию об университете и получил взамен денежные суммы наличными.
Больше об єтом человеке ничего неизвестно кроме того, что он был научным сотрудником "научно-технической кафедры".
Напомним, что в Польше арестовали российского шпиона. Он пытался наладить контакт с политиками.
Ранее сообщалось, что в Италии российскими шпионами оказались треть дипмиссии. Эти люди работали на ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки РФ.