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В Германии задержали ученого: шпионил в пользу России

Автор: Наталья Скороход

В Германии задержали российского ученого, который шпионил в пользу России. Он работал в одном из университетов.

Об этом сообщает Le Figaro.

что в период с октября по июнь прошлого года он как минимум трижды встречался с агентом российской внешней разведки.

Также известно, что на двух из этих встреч он предоставил информацию об университете и получил взамен денежные суммы наличными.

Больше об єтом человеке ничего неизвестно кроме того, что он был научным сотрудником "научно-технической кафедры".

Напомним, что в Польше арестовали российского шпиона. Он пытался наладить контакт с политиками.

Ранее сообщалось, что в Италии российскими шпионами оказались треть дипмиссии. Эти люди работали на ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки РФ.

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