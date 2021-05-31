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Німеччина перевіряє інформацію про можливе стеження США за Меркель

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Берлін, Понеділок 31 травня 2021 14:30
Німеччина перевіряє інформацію про можливе стеження США за Меркель Фото: представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Німеччина перевірить інформацію про те, що данські спецслужби допомагали секретній службі США шпигувати за провідними німецькими політиками. В уряді не знали про шпигунство.

Про це заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє Deutschlandfunk.

Офіційний представник уряду ФРН Зайберт заявив, що вони "зв'язуються з усіма відповідними національними та міжнародними органами, щоб перевірити інформацію".

Разом з тим, німецька "Вільна демократична партія" закликала вжити термінових заходів.

"Такій поведінці не повинно бути місця серед західних партнерів і особливо серед країн-членів ЄС", - заявив у понеділок агентству AFP член Бундестагу, представник ВДП Бенджамін Штрассер.

Зазначимо, Франція вважає серйозним проступком можливе стеження США за Меркель і Штайнмаєром.

Згідно з новими даними, данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів.

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