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У Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на Росію

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Варшава, Четвер 10 червня 2021 11:32
У Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на Росію Фото: польська поліція (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У Польщі заарештували чоловіка, який підозрюється в шпигунстві на Російську Федерацію. Він нібито намагався налагодити контакти з політиками, які, в тому числі, працюють в Європарламенті.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури Польщі.

Повідомляється, що заарештували Януша Н. наприкінці травня у Варшаві за звинуваченням у шпигунстві, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. За його місцем проживання та в офісах пов'язаних з ним людей провели обшуки, в ході яких вилучили велику кількість носіїв інформації та грошові кошти на суму понад 300 тис. злотих (81 тис. доларів).

"В ході розслідування прокурор встановив, що підозрюваний діяв на користь Росії, активізувавши свою діяльність після того, як його спільник був раніше затриманий за підозрою в шпигунстві. Януш Н. за завданням співробітників російської розвідки намагався встановити контакт з польськими і зарубіжними політиками, в тому числі з тими, хто працює в Європарламенті", - зазначили в прокуратурі.

Також повідомляється, що діяльність шпигуна була частиною пропагандистських і дезінформаційних проектів, зроблених з метою послабити позиції Польщі в ЄС і на міжнародній арені.

Нагадаємо, раніше в Луганській області правоохоронці затримали агента Федеральної служби безпеки Росії. Він нібито планував здійснити теракт у Сєвєродонецьку.

До цього в Україні викрили агентурну мережу "ЛНР".

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