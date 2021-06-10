У Польщі заарештували підозрюваного у шпигунстві на Росію

У Польщі заарештували чоловіка, який підозрюється в шпигунстві на Російську Федерацію. Він нібито намагався налагодити контакти з політиками, які, в тому числі, працюють в Європарламенті.

Повідомляється, що заарештували Януша Н. наприкінці травня у Варшаві за звинуваченням у шпигунстві, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. За його місцем проживання та в офісах пов'язаних з ним людей провели обшуки, в ході яких вилучили велику кількість носіїв інформації та грошові кошти на суму понад 300 тис. злотих (81 тис. доларів).

"В ході розслідування прокурор встановив, що підозрюваний діяв на користь Росії, активізувавши свою діяльність після того, як його спільник був раніше затриманий за підозрою в шпигунстві. Януш Н. за завданням співробітників російської розвідки намагався встановити контакт з польськими і зарубіжними політиками, в тому числі з тими, хто працює в Європарламенті", - зазначили в прокуратурі.

Також повідомляється, що діяльність шпигуна була частиною пропагандистських і дезінформаційних проектів, зроблених з метою послабити позиції Польщі в ЄС і на міжнародній арені.