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У Німеччині затримали вченого: шпигував на користь Росії

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Німеччина, Понеділок 21 червня 2021 12:46
У Німеччині затримали вченого: шпигував на користь Росії Фото: у Німеччині затримали російського шпигуна (twitter.com/TAG24M)
Автор: Наталья Скороход

В Німеччині затримали російського вченого, який шпигував на користь Росії. Він працював в одному з університетів.

Про це повідомляє Le Figaro.

Чоловік працював науковим співробітником у німецькому університеті. Його підозрюють у тому, що він з початку жовтня 2020 року працював у російській розвідці.

Прокуратура Карлсруе повідомила, що в період з жовтня по червень минулого року він як мінімум тричі зустрічався з агентом російської зовнішньої розвідки.

Також відомо, що на двох з цих зустрічей він надав інформацію про університет і отримав натомість грошові суми готівкою.

Більше про цю людину нічого невідомо крім того, що він був науковим співробітником "науково-технічної кафедри".

Також видання зазначає, що в останні роки російські спецслужби різко активізувалися в Європі. Російських шпигунів виявляли в Італії, Болгарії, Нідерландах, Австрії, Франції та Чехії та інших країнах.

Нагадаємо, що у Польщі заарештували російського шпигуна. Він намагався налагодити контакт з політиками.

Раніше повідомлялося, що в Італії російськими шпигунами виявилися третина дипмісії. Ці люди працювали на ГРУ, ФСБ і Служби зовнішньої розвідки РФ.

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