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В Германии задержали ученого: шпионил в пользу России

Новина українською →
Германия, Понедельник 21 июня 2021 12:46
В Германии задержали ученого: шпионил в пользу России Фото: в Германии задержали российского шпиона (twitter.com/TAG24M)
Автор: Наталья Скороход

В Германии задержали российского ученого, который шпионил в пользу России. Он работал в одном из университетов.

Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина работал научным сотрудником в немецком университете. Его подозревают в том, что он с начала октября 2020 года работал в российской разведке.

Прокуратура Карлсруэ сообщила, что в период с октября по июнь прошлого года он как минимум трижды встречался с агентом российской внешней разведки.

Также известно, что на двух из этих встреч он предоставил информацию об университете и получил взамен денежные суммы наличными.

Больше об єтом человеке ничего неизвестно кроме того, что он был научным сотрудником "научно-технической кафедры".

Также издание отмечает, что в последние годы российские спецслужбы резко активизировались в Европе. Российских шпионов обнаруживали в Италии, Болгарии, Нидерландах, Австрии, Франции и Чехии и других странах.

Напомним, что в Польше арестовали российского шпиона. Он пытался наладить контакт с политиками.

Ранее сообщалось, что в Италии российскими шпионами оказались треть дипмиссии. Эти люди работали на ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки РФ.

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