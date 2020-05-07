ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині другий день поспіль зростає кількість заражених COVID-19

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 09:16
У Німеччині другий день поспіль зростає кількість заражених COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу коронавірус підтвердили у майже 1300 осіб

У Німеччині другий день поспіль зростає кількість заражених коронавірусом і падає число смертей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bild.

Так, за минулу добу в країні підтвердили 1284 нових випадків COVID-19, а днем раніше повідомлялося про 947 нових випадків. У попередні дві доби фіксувалося близько 680 заражених.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 166 091 особи.

Зазначається, що кількість померлих серед заражених коронавірусом за добу склала 123, в той час як днем раніше було 165 померлих. З початку пандемії в загальному померли 7119 осіб.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що темпи поширення коронавірусу в Німеччині істотно сповільнилися, це дає привід говорити про те, що перша стадія пандемії подолана.

РБК-Україна писало, що уряд Німеччини домовився з представниками регіональних влад дозволити відкритися будь-яким магазинам і водночас продовжити обмеження на соціальні контакти, але з пом'якшеннями.

Крім того, чемпіонат Німеччини з футболу відновиться у другій половині травня. Сезон у Бундеслізі буде відновлено 15 або 22 травня. Точну дату ліга визначить самостійно.

Нардепи збираються на позачергове засідання Ради: у порядку денному три законопроекти В Індії 122 млн осіб втратили роботу через карантин
Новини України ГерманияКоронавірус
News
On Top