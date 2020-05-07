У Німеччині другий день поспіль зростає кількість заражених COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За останню добу коронавірус підтвердили у майже 1300 осіб

У Німеччині другий день поспіль зростає кількість заражених коронавірусом і падає число смертей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bild.

Так, за минулу добу в країні підтвердили 1284 нових випадків COVID-19, а днем раніше повідомлялося про 947 нових випадків. У попередні дві доби фіксувалося близько 680 заражених.

Загальна кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 166 091 особи.

Зазначається, що кількість померлих серед заражених коронавірусом за добу склала 123, в той час як днем раніше було 165 померлих. З початку пандемії в загальному померли 7119 осіб.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що темпи поширення коронавірусу в Німеччині істотно сповільнилися, це дає привід говорити про те, що перша стадія пандемії подолана.

РБК-Україна писало, що уряд Німеччини домовився з представниками регіональних влад дозволити відкритися будь-яким магазинам і водночас продовжити обмеження на соціальні контакти, але з пом'якшеннями.

Крім того, чемпіонат Німеччини з футболу відновиться у другій половині травня. Сезон у Бундеслізі буде відновлено 15 або 22 травня. Точну дату ліга визначить самостійно.