Німеччина відкриває магазини, соціальні контакти обмежені

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Тепер у країні дозволено зустрічатися сім'ями

Уряд Німеччини домовився з представниками регіональної влади дозволити відкритися будь-яким магазинам, які були закриті в результаті карантинних заходів, незалежно від їх площі. Про це повідомляє Spiegel Online.

Також сторони домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом'якшеннями. Так, надалі зустрічатися можна буде членам двох домогосподарств - наприклад, дві сім'ї зможуть поїсти разом.

"Враховуючи мале число заражень, перебування в громадському просторі допускається не тільки наодинці з родичами свого домогосподарства або іншим людиною, але і з людьми з іншого домогосподарства", - йдеться у рішенні.

Також представники федеральних земель домовилися про відкриття всіх магазинів. Так, обмеження на відкриття магазинів до 800 кв. м. скасовано. Проте м агазини зобов'язані дотримувати гігієнічні заходи і не допускати виникнення черг.

Водночас рішення за послаблення заходів, як і раніше, буде приймати влади федеральних земель - бо у місцях, де буде зафіксовано спалах інфекції, можуть задіяти більш суворі правила.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин. Рівень відтворення коронавіруса в Німеччині в середньому становить 0,74.

Крім того, у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви і торгові центри. Терміни введення послаблень у спорті будуть обговорюватися 6 травня.