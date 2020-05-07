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В Германии второй день день подряд растет число зараженных COVID-19

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 09:16
В Германии второй день день подряд растет число зараженных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки коронавирус подтвердили почти у 1300 человек

В Германии второй день подряд растет число зараженных коронавирусом и падает число смертей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bild.

Так, за минувшие сутки в стране подтвердили 1284 новых случаев COVID-19, а днем ранее сообщалось о 947 новых случаях. В предыдущие двое суток фиксировалось около 680 зараженных.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии возросло до 166 091 человек.

Отмечается, что число умерших среди зараженных коронавирусом за сутки составила 123, в то время как днем ранее было 165 умерших. С начала пандемии в общем умерли 7119 человек.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что темпы распространения коронавируса в Германии существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена.

РБК-Украина писало, что правительство Германии договорилось с представителями региональных властей разрешить открыться любым магазинам и в тоже время продолжить ограничения на социальные контакты, но со смягчениями.

Кроме того, чемпионат Германии по футболу возобновится во второй половине мая. Сезон в Бундеслиге будет возобновлен 15 или 22 мая. Точную дату лига определит самостоятельно.

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