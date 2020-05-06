Німеччина подолала першу фазу пандемії COVID-19

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Індекс репродукції в Німеччині зараз не перевищує одиниці

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що темпи поширення коронавірусу в Німеччині істотно сповільнилися, це дає привід говорити про те, що перша стадія пандемії подолана. Про це передає Deutsche Welle.

За її словами, владі вдалося досягти заявленої мети уповільнити поширення" вірусу.

"Ми подолали першу фазу пандемії, але потрібно розуміти, що ми все одно перебуваємо на самому початку і ще довго будемо мати справу з цим вірусом", - сказала Меркель.

При цьому канцлер нагадала, що індекс репродукції зараз не перевищує одиниці, а щоденний приріст нових випадків інфікування не перевищує тисячі вже протягом декількох днів. Це зробило можливим відстеження ланцюжків заражень.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини домовився з представниками регіональних влад дозволити відкритися будь-яким магазинам і в теж час продовжити обмеження на соціальні контакти, але з пом'якшеннями.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Німеччини заявило, що рівень відтворення коронавірусу дозволяє послабити карантин. Рівень відтворення коронавіруса в Німеччині в середньому становить 0,74.