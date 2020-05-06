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Чемпіонат Німеччини відновиться у другій половині травня

Новини » Спорт     06.05.2020 - 17:50
Чемпіонат Німеччини відновиться у другій половині травня
Фото: ілюстроване зображення (twitter.com/DFL_Official)

Ліга сама визначить точну дату

Нинішній розіграш чемпіонату Німеччини буде відновлено в другій половині травня. Про це повідомляється на сайті Бундесліги.

Таке рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання з головами федеральних земель і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Сезон в Бундеслізі буде відновлений 15 або 22 травня. Точну дату ліга визначить самостійно. У четвер, 7 травня, всі 36 клубів, які виступають у двох найсильніших дивізіонах странs, проведуть збори, на якому і буде прийнято рішення про відновлення сезону.

Чемпіонат Німеччини планували відновити сезон 9 травня, проте через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу старт був перенесений на 15 травня.

Бундесліга, як всі європейські першості крім чемпіонату Білорусі, була припинена через пандемію коронавірусу. До кінця сезону командам залишилося зіграти 9 турів. У турнірній таблиці лідирує "Баварія", випереджаючи "Боруссію" Дортмунд на чотири очки.

УЄФА наполегливо рекомендував дограти сезон-2019/2020. На цей момент рішення про дострокове завершення ухвалили два футбольних чемпіонати - нідерландська Ередивізія без визначення чемпіона і французька Ліга 1.

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