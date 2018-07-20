Позицію України по "Північному потоку-2" не підтримують 4 країни, - Зеркаль

Новини Політика 20.07.2018 - 17:59
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Австрія, Бельгія, Нідерланди та Німеччина не підтримують позицію України по "Північному потоку-2"

Позицію України по "Північному потоку-2" не підтримують 4 країни. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

Так, за словами Зеркаль, Австрія, Бельгія, Нідерланди та Німеччина зацікавлені в тому, щоб газопровід "Північний потік-2" був побудований.

"Є лише чотири країни, які нас не підтримують... Це Німеччина, Австрія, Нідерланди, Бельгія", - заявила Зеркаль, зазначивши, що ці країни будуть отримувати безпосередній зиск від функціонування газопроводу.

"Всі решта країн розуміють, що будівництво цього газопроводу, фактично, змінить ринок газу в Євросоюзі і домінувати на цьому ринку буде Німеччина", - додала вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що газопровід "Північний потік-2" призведе до більшої агресії Росії.

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Теги:  МЗС,  Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС