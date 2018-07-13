Премьер Польши: "Северный поток-2" приведет к большей агрессии России

Санкции США против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", юридически возможны

Газопровод "Северный поток-2" приведет к большей агрессии России. Об этом сегодня, 12 июля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Польское радио.

Моравецкий отмечает, что транзит газа в обход Польши, Беларуси и Украины может привести к применению Росйською Федерацией (РФ) более агрессивной политики в отношении Украины.

Также премьер Польши заверил, что Польша пытается замедлить реализацию "Северного потока-2" и добавил, что им нужна поддержка от других государств.

Вместе с тем, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после саммита НАТО в Брюсселе заявил, что санкции США против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2", юридически возможны.

Правительство в Дании пока не дало согласия на то, чтобы вторая ветка газопровода "Северного потока-2" проходила датскими территориальными водами. Но такие согласия уже дали финны, шведы и немцы.

Напомним, ранее Моравецкий назвал агрессию РФ против Украины частью большого плана по дестабилизации Запада.