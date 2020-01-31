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В Італії виявлено два випадки захворювання коронавірусом

Новини » В світі     31.01.2020 - 09:27
В Італії виявлено два випадки захворювання коронавірусом
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Країна закриває авіасполучення з Китаєм

В столиці Італії Римі виявлено два випадки захворювання китайським коронавірусом, через що країна закриває авіасполучення з Китаєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Як зазначається, це були китайські туристи, які прилетіли в Італію.

"Два підтверджених випадки - це китайські туристи, які приїхали в нашу країну, перші два підтверджених випадки захворювання коронавірусом... Ми пильні та дуже обережні: нас не застали зненацька", - сказав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Він також оголосив, що повітряне сполучення з Китаєм закрито і закликав дотримуватися спокій.

"Немає причин створювати паніку і соціальну тривогу. Проводяться ретельні перевірки для реконструкції маршруту двох китайських туристів для ізоляції, щоб уникнути будь-якого подальшого ризику в порівнянні з вже встановленим", - додав Конте.

Він також висловив упевненість, що ситуація залишається під контролем.

"Я впевнений, що ситуація залишиться обмеженою. Ми перша країна ЄС, яка вжила таких заходів обережності (закриття авіасполучення з Китаєм, - ред.)", - сказав італійський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Риму почали додаткові перевірки на предмет можливих випадків китайського вірусу.

Також РБК-Україна писало, що круїзний лайнер Costa Concordia, на борту якого близько 6 тис. пасажирів, заблокований в порту Чівітавеккі через підозри на зараження коронавірусом у пасажирки з Гонконгу.

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