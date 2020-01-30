У Німеччині через коронавірус помістили в карантин майже 100 осіб

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Особи контактували з хворою на коронавірус китаянкою

У німецькій Баварії помістили у карантин майже сотню осіб через контакт з хворою на коронавірус громадянкою Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними німецького видання, Державне управління з питань охорони здоров’я і безпеки харчових продуктів з міркувань безпеки попросило 90 осіб залишитись вдома на карантині через контакт з хворою на коронавірус. Особами заборонили покидати свої помешкання.

Зазначається, що 40 осіб, яких відправили в карантин, є співробітниками компанії Webasto в Стокдорфі, ще 50 - близьке оточення інфікованих.

Як писало агентство Reuters, 19 січня китаянка приїхала на семінар у Стокдорф. У четвер, 23 січня, після повернення до Китаю у неї підтвердили захворювання коронавірусом. Після цього компанія Webasto скасувала усі відрядження до Китаю та закрила завод у Стокдорфі до 2 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині зафіксували передавання коронавірусу від людини до людини. Також передавання коронавірусу від вже зараженого зафіксували у Японії та В'єтнамі.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 30 січня, у міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув літак з українцями, яких евакуювали з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З китайського Санья додому повернулися 158 українців.