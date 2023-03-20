Герасимов вместо Суровикина: Наев объяснил перестановки в руководстве окупантов

"На фоне угрозы невыполнения стратегических задач в военной операции, российское командование постоянно пытается совершенствовать систему управления объединенной группировки войск вооруженных сил РФ. Для этого они активно внедряют практику новых кадровых переназначений", - сказал Наев.

Он напомнил, что генерала Сергея Суровикина, который не оправдал надежд главы Кремля, был "понижен" в должности до заместителя командующего операции, а с 11 января этого года новым командующим так называемой "СВО" назначен штатный начальник генштаба вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"По имеющимся данным, он (Герасимов - ред.) лично получил приказ Путина о взятии под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей Украины", - говорит Наев.

Он рассказал, что именно Суровикин является главным "автором" концепции уничтожения энергетической системы Украины.

"Во время его каденции было использовано значительное количество российских высокоточных средств поражения. Это примерно 700 крылатых ракет и 500 ударных БПЛА. В основном активно применялись крылатые ракеты морского и воздушного базирования по инфраструктурным объектам, что привело к их перерасходу и сокращению стратегических запасов. При этом наземная фаза не дала ожидаемых результатов", - обратил внимание Наев.

Также, по его словам, при Суровикине значительно усиливались роль и статус военных формирований Пригожина и Кадырова, которые получали все имеющиеся материально-технические ресурсы.

"На этом фоне возник неофициальный конфликт между ЧВК и руководством Минобороны и Генштаба РФ, фактически терявших собственный авторитет среди регулярных войск и управляемость наемниками. Назначение Герасимова является опосредованным признаком того, в России отсутствуют военачальники, которые способны планировать операции стратегического уровня", - заявил Наев.

Так же он добавил, что именно Герасимов является "автором" всех внедрений концептуальных основ применения вооруженных сил РФ на протяжении последних десятилетий.

Напомним, как писало ранее издание The New York Times, Герасимова назначили командующим оккупационными войсками в Украине вместо Суровикина, чтобы уладить беспорядок в российской армии.

Между тем, аналитики ISW считают, что это назначение является частично политическим решением. Таким образом, Путин хочет ослабить власть силовиков, лидером которых был Суровикин.

В британской разведке же обращают внимание на то, что Герасимов увольняет способных генералов, выстраивая иерархию под себя.