Герасимов замість Суровікіна: Наєв пояснив перестановки у керівництві окупантів

"На фоні загрози невиконання стратегічних завдань у військовій операції, російське командування постійно намагається вдосконалювати систему управління об’єднаного угруповання військ збройних сил РФ. Для цього вони активно впроваджують практику нових кадрових перепризначень", - сказав Наєв.

Він нагадав, що генерала Сергія Суровікіна, який не виправдав сподівань очільника Кремля, було "понижено" на посаді до заступника командувача операції, а з 11 січня цього року новим командувачем так званої "СВО" призначено штатного начальника генштабу збройних сил РФ генерала армії Валерія Герасимова.

"За наявними даними, він (Герасимов - ред.) особисто отримав наказ Путіна про взяття під контроль усієї території Донецької та Луганської областей України", - каже Наєв.

Він розповів, що саме Суровікін є головним "автором" концепції знищення енергетичної системи України.

"Під час його каденції було використано значну кількість російських високоточних засобів ураження. Це приблизно 700 крилатих ракет та 500 ударних БПЛА. Здебільшого активно застосовувалися крилаті ракети морського та повітряного базування по інфраструктурних об’єктах, що призвело до їх перевитрати та скорочення стратегічних запасів. При цьому наземна фаза не дала очікуваних результатів", - звернув увагу Наєв.

Також, за його словами, за часів Суровікіна значно посилювалися роль та статус військових формувань Пригожина та Кадирова, які отримували усі наявні матеріально-технічні ресурси.

"На цьому фоні виник неофіційний конфлікт між ПВК і керівництвом Міноборони та Генштабу РФ, які фактично втрачали власний авторитет серед регулярних військ та керованість найманцями.Призначення Герасимова є опосередкованою ознакою того, у Росії відсутні воєначальники, які здатні планувати операції стратегічного рівня", - заявив Наєв.

У підсумку він додав, що саме Герасимов є "автором" усіх впроваджень концептуальних засад застосування збройних сил РФ протягом останніх десятиріч.

Нагадаємо, як писало раніше видання The New York Times, Герасимова призначили командувачем окупаційних військ в Україні замість Суровікіна, аби залагодити безлад у російській армії.

Тим часом аналітики ISW вважають, що це призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Суровікін.

В британській розвідці ж вертають увагу на те, що Герасимов звільняє здібних генералів, вибудовуючи ієрархію під себе.