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Герасимов увольняет способных генералов, выстраивая иерархию под себя, - британская разведка

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Росія, Вторник 24 января 2023 09:45
Герасимов увольняет способных генералов, выстраивая иерархию под себя, - британская разведка Фото: Герасимов уволил еще одного генерала (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, уволен с поста одного из ключевых оперативных командиров на российско-украинском фронте. Это свидетельствует о разногласиях в высшем военном руководстве РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Теплинский был руководителем относительно успешного вывода российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года, и в России он получил признание как способный и прагматичный командир.

"Существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были приданы ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для удержания позиций, которые традиционно отводились мотопехоте", - говорится в сообщении.

При этом остается неясным, сохраняет ли Теплинский свои дополнительные полномочия в качестве главы ВДВ, воздушно-десантных войск России, отмечают в британской разведке.

"Увольнение Теплинского, вероятно, является еще одним признаком продолжающихся разногласий в высшей иерархии российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба России, недавно назначенный командующим войсками в Украине, начал свою деятельность с повышения повседневной дисциплины в войсках. Однако попытка запретить бороды в армии вызвала насмешки над Герасимовым.

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