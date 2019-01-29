Геращенко пояснила, чому Порошенко йде на вибори самовисуванцем

За словами Геращенко, кандидатуру Порошенко підтримав не лише БПП

Действующий президент Украины Петр Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем, ведь его поддержал не только БПП. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Заместитель председателя ВР отметил, что ни одна реформа за 5 лет не была принята без поддержки "Народного фронта".

"Журналисты задали вопрос, почему Петр Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем. Вы знаете, есть 50 кандидатов, которые идут от партий, потому что партии - кандидаты в Раду. Нашего президента поддерживает общество. Это более широкая поддержка. Конечно, наша партия "Солидарность" является важным фундаментом поддержки Порошенко. И я хочу сказать, что ни одна реформа в Украине за эти 5 лет не произошло без голосования БПП и "Народного фронта". Я хочу искренне поблагодарить наших партнеров - "Народный фронт" за надежное плечо, которое мы всегда ощущаем", - сообщила Геращенко.

Отметим, сегодня Порошенко официально заявил, что будет принимать участие в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает решение президента Украины Петра Порошенко баллотироваться на второй срок.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что в случае победы Порошенко на президентских выборах его команда пойдет на парламентские выборы единым фронтом с Гройсманом. В то же время на данный момент Гройсман не получил никаких гарантий сохранения кресла премьера.