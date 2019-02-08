В Генуї зносять міст, в результаті обвалення якого загинули 43 людини

Фото: обвал мосту в Італії (twitter.com/poliziadistato)

До кінця 2019 влада планує побудувати новий міст

В Генуї (Італія) почали зносити міст Моранді, в результаті обвалу якого, в серпні 2018 року, загинули десятки людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

За початком робіт спостерігали прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте і міністр інфраструктури Данило Тонінеллі.

"До кінця 2019 року ми зобов'язані відбудувати міст, тоді нам доведеться почекати ще кілька місяців, щоб його відкрити. Ми покажемо, що італійська система працює", - сказав Конте.

Нагадаємо, в італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни 14 серпня частково обрушився міст.

В результаті події загинули 37 людей.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив надзвичайний стан у місті Генуї та його околицях через обвал мосту. Конте пояснив, що прийняв таке рішення на прохання місцевої влади.

Він підкреслив, що за безпеку мосту відповідала компанія-оператор Autostrade і уряд не буде чекати висновків поточного кримінального розслідування та застосовує відповідні заходи.

Крім того, міністр транспорту Італії Данило Тонинелли заявив, що міністерство подасть цивільний позов у суд проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї.