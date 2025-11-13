В Генштабе показали эффектные кадры боев в Покровске

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, в последние недели эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить город Покровск с нескольких направлений и для этого перебрасывают туда дополнительные силы.

Так, россияне использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

На днях российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.

Также ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

По его словам, стабилизация обстановки в районе Покровско-Мирноградской операции зависит от уровня взаимодействия и слаженности действий органов военного управления, частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач.