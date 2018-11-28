У Генштабі заявили, що мобілізації через воєнний стан не буде

Фото: Родіон Тимошенко (mil.gov.ua)

Мобілізації не буде, але з оперативним резервом першої черги будуть проведені збори

Офіцери оперативного резерву першої черги не будуть мобілізованими через запровадження воєнного стану. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він пояснив, що з оперативним резервом першої черги будуть проведені збори.

"Це питання турбує усіх. Але мобілізація не буде проводитись у тому розумінні, про яке говорять. Ми говоримо про оперативний резерв першої черги. З ними будуть проведені збори, тобто, мобілізації не буде. Вони не стануть військовослужбовцями. З ними проведуть збори по принципу стрілкового дня - раз на тиждень", - повідомив Тимошенко.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко заявив, що зпочатком дії воєнного стану Україна уздовж кордонів виставить бойові бригади. За його словами, найбільш небезпечним є кордон з Російською Федерацією, а тому бригади зосередяться саме там і на Азові.

Як писало РБК-Україна раніше, у Генштабі ЗСУ повідомили, що у зв'язку з введенням воєнного стану в портах Бердянська і Маріуполя планується збільшення чисельного складу військовослужбовців і має бути посилена оборона портів.

Відзначимо, президент Порошенко заявив, що не збирається продовжувати військовий стан, який введений в Україні до 26 грудня.