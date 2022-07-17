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Бояться ударів. Росіяни в Херсонській області розміщуються ближче до цивільних

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Херсонська область, Неділя 17 липня 2022 17:18
Бояться ударів. Росіяни в Херсонській області розміщуються ближче до цивільних Фото: російські окупанти наражають на небезпеку мирних жителів (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти в Херсонській області бояться ударів українських військ, тому передислокувалися ближче до цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

За його словами, успіхи Збройних сил України у знищенні військових складів, місць компактного розміщення особового складу, штабів, центрів накопичення і ремонту техніки змусили росіян зайнятися зміною дислокації.

"Частину захоплених раніше приміщень, у тому числі навчальних закладів, орки "добровільно" залишають, переїжджаючи в більш безпечні, на їхню думку. Причому основний критерій безпеки для них - це якомога більша кількість наших людей, що живуть якомога ближче", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада залищила будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Також стало відомо, що в окупованому регіоні перебувають до 15 000 російських військових.

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Херсонская область
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