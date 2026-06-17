Официальное опровержение Генштаба

В военном руководстве подчеркнули, что украинские Силы обороны в указанный периодвообще не применяли беспилотные летательные аппараты против целей на территории Брянской области. Вооруженные Силы Украины наносят удары исключительно по законным военным объектам и не ведут боевых действий против гражданского населения.

"Рассматриваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины", - заявили в Генеральном штабе.

Цель российской ИПСО

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, в Кремле заметили, что белорусы не желают поддерживать агрессивную риторику России в отношении Украины. Именно поэтому российская пропаганда придумала этот якобы "теракт".

Цель операции - с помощью жалкой и нескоординированной провокации взбудоражить белорусское население и склонить его к поддержке агрессивных действий РФ. Никаких фактических доказательств удара российская сторона не предоставила.

В то же время именно Россия систематически нарушает международное гуманитарное право.

Российские войска регулярно наносят удары по украинским городам, больницам и школам. В результате последних ракетных ударов, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

Обвинения Минска

Сегодня, 17 июня, и.о. губернатора Брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети.

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что решительно осуждают инцидент в Брянской области РФ. Ведомство назвало происшествие "актом терроризма против мирного населения" и потребовало от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

В то же время белорусский МИД призвал своих граждан строго соблюдать порядок выезда детских групп за границу и полностью исключить поездки в зоны конфликтов и прилегающие к ним регионы.