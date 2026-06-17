Генштаб відповів на вкид про "удар по автобусу з дітьми" у Брянській області

Офіційне спростування Генштабу

У військовому керівництві наголосили, що українські Сили оборони у зазначений період взагалі не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Збройні Сили України вражають виключно законні військові об'єкти та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

"Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, російська федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України", - заявили в Генеральному штабі.

Мета російської ІПСО

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, у Кремлі помітили, що білоруси не бажають підтримувати російську агресивну риторику щодо України. Саме тому російська пропаганда вигадала цей нібито "теракт".

Мета операції - за рахунок жалюгідної та нескоординованої провокації підбурити білоруське населення та залучити його до підтримки агресивних дій РФ. Жодних фактичних доказів удару російська сторона не надала.

Водночас саме Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право.

Російські війська регулярно завдають ударів по українських містах, лікарнях та школах. Внаслідок останніх ракетних ударів, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.

Звинувачення Мінська

Сьогодні, 17 червня, в.о. губернатора брянської області заявив, що українські військові нібито атакували автобус з дітьми, внаслідок чого загинула жінка та постраждали діти.

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що рішуче засуджують інцидент у Брянській області РФ. Відомство назвав подію "актом терроризму проти мирного населення" та зажąдало від української сторони вичерпних пояснень.

Водночас білоруське МЗС закликало своїх громадян суворо дотримуватися порядку виїзду дитячих груп за кордон та повністю виключити подорожі до зон конфліктів і суміжних із ними регіонів.