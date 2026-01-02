ua en ru
Генштаб ответил на заявления РФ об ударе по кафе в Хорлах

Пятница 02 января 2026 15:06
UA EN RU
Генштаб ответил на заявления РФ об ударе по кафе в Хорлах Фото: Генштаб ответил на заявления РФ об ударе по кафе в Хорлах (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

Генштаб отреагировал на заявления российских оккупантов, которые обвинили Украину в атаке беспилотником на кафе в Хорлах, где праздновали Новый год гражданские. Там заявили, что ВСУ придерживаются норм Международного гуманитарного права.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховий.

По его словам, информация о поражениях, совершенных Силами обороны Украины в ночь на 1 января 2026 года, была обнародована на официальных страницах Генштаба в социальных сетях.

Лиховий отметил, что Силы обороны Украины придерживаются норм Международного гуманитарного права и наносят удары исключительно по военным целям противника, объектам топливно-энергетического комплекса РФ и других законных целях.

В то же время представитель Генштаба обратил внимание на системную дезинформацию со стороны России.

"Зато российские пропагандисты и военно-политическое руководство рф неоднократно прибегали к дезинформации и фейковым заявлениям, в частности с целью влияния на международных партнеров Украины и ход мирных переговоров", - заявил Лиховий.

Что предшествовало

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что украинские силы якобы нанесли удар тремя дронами по кафе и гостинице, где праздновали Новый год, по его словам, гражданские.

По версии оккупационных властей, в результате этого погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще более 50 человек получили ранения. Там также утверждают, что среди пострадавших якобы есть четверо детей. Сальдо сообщил об инциденте российскому диктатору Владимиру Путину и пообещал обнародовать списки погибших.

Между тем ряд Telegram-каналов и журналистов отмечают, что в кафе могли находиться российские военные. В частности, об этом сообщал расследователь Олег Батурин.

Удары по российским объектам

Напомним, в новогоднюю ночь Силы беспилотных систем нанесли удары по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине России и на временно оккупированной врагом территории.

По информации Генерального штаба, в ночь на 1 января Силы обороны Украины поразили ряд целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области. В то же время в сводке не упоминалось ни о каких ударах по временно оккупированной Херсонской области.

