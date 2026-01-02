Фото: Генштаб відповів на заяви РФ про удар по кафе у Хорлах (Getty Images)

Генштаб відреагував на заяви російських окупантів, які звинуватили Україну в атаці безпілотником на кафе у Хорлах, де святкували Новий рік цивільні. Там заявили, що ЗСУ дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій.

За його словами, інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 1 січня 2026 року, була оприлюднена на офіційних сторінках Генштабу у соціальних мережах. Лиховій наголосив, що Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права та завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях. Водночас речник Генштабу звернув увагу на системну дезінформацію з боку Росії. "Натомість російські пропагандисти та військово-політичне керівництво рф неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема з метою впливу на міжнародних партнерів України і перебіг мирних переговорів", - заявив Лиховій.