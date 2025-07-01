Генштаб впервые показал на картах боевых действий продвижение россиян в Сумской области

На карте, которая была обнародована сегодня, 1 июля, видно, какую территорию враг захватил в Сумской области и направления его продвижения.

Только вчера, 30 июня, Генштаб условно отображал на картах наступление врага, обозначив его красными стрелками от госграницы Украины.

"На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, всего сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня", - писал Генштаб.

Фото: сравнение карт за 1 июля и 30 июня (facebook.com/GeneralStaff.ua)