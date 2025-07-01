Генштаб уперше показав на картах бойових дій просування росіян у Сумській області

На карті що була оприлюднена сьогодні, 1 липня, видно, яку територію ворог захопив у Сумській області та напрямки його просування.

Лише вчора, 30 червня, Генштаб умовно відображав на картах наступ ворога, позначивши його червоними стрілками від держкордону України.

"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню", - писав Генштаб.

Фото: порівняння карт за 1 липня та 30 червня (facebook.com/GeneralStaff.ua)