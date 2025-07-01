Генштаб уперше показав на картах бойових дій просування росіян у Сумській області

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) вперше показав на картах бойових дій просування ворога на території Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
На карті що була оприлюднена сьогодні, 1 липня, видно, яку територію ворог захопив у Сумській області та напрямки його просування.
Лише вчора, 30 червня, Генштаб умовно відображав на картах наступ ворога, позначивши його червоними стрілками від держкордону України.
"На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 17 атак росіян. Противник минулої доби завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб, та здійснив 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню", - писав Генштаб.
Фото: порівняння карт за 1 липня та 30 червня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
24 червня у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ. Тим часом російський диктатор Володимир Путін стверджував, що нібито не ставив своїм терористам завдання окупувати Суми, але "не виключає" такого сценарію.
26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.
Вчора ж, 30 червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області - не реалізуються, оскільки ЗСУ зривають плани ворога.
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