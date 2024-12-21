ПВО переводят в пехоту? В Генштабе отреагировали на сообщения в СМИ

Британское издание The Guardian заявило, что бойцов ПВО начали переводить в пехоту. Генштаб ВСУ сделал заявление о переназначении военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Что написал The Guardian

Издание со ссылкой на собеседников в подразделениях ПВО сообщило, что Генеральный штаб приказал "истощенным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт в качестве пехоты.

Источники издания выразили опасения, что такой шаг может негативно повлиять на возможности противовоздушной обороны Украины.

По словам собеседника The Guardian, некоторые бойцы прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют в пехоту "без всякой подготовки".

Реакция Генштаба

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что утверждение о "переводе ПВО в пехоту" является недостоверным и некорректным. Впрочем, Генштаб подтвердил, что для доукомплектования воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенное количество военнослужащих из состава подразделений Воздушных сил ВСУ действительно переназначили на должности, в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В ВСУ отмечают, что это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба.

"В Воздушных силах есть военнослужащие различных военно-учетных специальностей. Речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ВС ВСУ, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, который не задействован в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники", - заявил Генштаб.

Для удержания фронт также перенаправили в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений.

Генштаб ВСУ отметил, что после принятых решений количество сбитых российских дронов никак не уменьшилось, а противовоздушная оборона качественно выполняет свои задачи.