Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили уже 18 атак РФ на Покровском направлении

Суббота 13 декабря 2025 18:29
Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили уже 18 атак РФ на Покровском направлении Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 13 декабря, на фронте с начала суток произошло 53 боевых столкновения. Сейчас ВСУ остановили уже большинство атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности:

  • Хреновка, Клюсы, Карповичи, Лесковщина Черниговской области;
  • Бобылевка, Белая Береза, Волковка, Бруски, Рыжевка, Нескучное, Рогизное, Волфино Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 78 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении состоялось пять атак врага в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону населенного пункта Синельниково. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг один раз безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону населенного пункта Моначиновка.

На Лиманском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг атаковал в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного, бои идут в трех локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня три атаки в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино. Еще один бой продолжается.

На Покровском направлении российские войска 19 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Удачное, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Нового-Шахового, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки. Наши защитники уже отбили 18 атак, один бой продолжается.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Вербовое, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили атаку вражеских подразделений в сторону Доброполья.

На Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Бои за Покровск

Напомним, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сирьский заявил, что за несколько недель украинские военные вернули под свой контроль около 16 квадратных километров в Покровске.

Также мы писали, что вчера, 12 декабря, российский пропагандист Владимир Соловьев прибыл в Покровск и заявил о полной оккупации города. Однако сегодня в 7 корпусе ДШВ эту информацию опровергали, заявив, что враг не может прорвать оборону ВСУ на севере города. Кроме того, военные показали, как с помощью дрона сняли российский флаг.

