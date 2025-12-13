ua en ru
Генштаб про ситуацію на фронті: ЗСУ відбили вже 18 атак РФ на Покровському напрямку

Субота 13 грудня 2025 18:29
UA EN RU
Генштаб про ситуацію на фронті: ЗСУ відбили вже 18 атак РФ на Покровському напрямку Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 16:00, 13 грудня, на фронті від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення. Наразі ЗСУ зупинили вже більшість атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема:

  • Хрінівка, Клюси, Карповичі, Лісківщина Чернігівської області;
  • Бобилівка, Біла Береза, Вовківка, Бруски, Рижівка, Нескучне, Рогізне, Волфине Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 78 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населеного пункту Синельникове. Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог атакував у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного, бої точаться у трьох локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Удачне, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Нового-Шахового, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 18 атак, один бій триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вербове, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили атаку ворожих підрозділів у бік Добропілля.

На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирьский заявив, що за кілька тижнів українські військові повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів в Покровську.

Також ми писали, що вчора, 12 грудня, російський пропагандист Володимир Соловйов прибув до Покровська та заявив про повну окупацію міста. Однак сьогодні у 7 корпусі ДШВ цю інформацію спростовували, заявивши, що ворог не може прорвати оборону ЗСУ на півночі міста. Окрім того, військові показали, як за допомогою дрона зняли російський прапор.

