Генштаб объяснил, почему гражданским закрыли въезд в Купянск

На сегодня гражданским закрыт въезд в Купянск (Харьковская область) из соображений безопасности. Сейчас там принимаются антидиверсионные меры.

"В самом городе Купянске - сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия. Въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных сил Украины ", - добавил Ковалев.

По его словам, Купянск находится под контролем Сил обороны. А на севере города продолжаются поисково-ударные действия против российских оккупантов.

Напомним, ранее о закрытии Купянска объявил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, сейчас город закрыт для любых гражданских служб.

Он также добавил, что в Купянск могут заехать только военные, из-за чего эвакуация очень затруднена. Желающим эвакуироваться советуют пешком выйти за территорию города, где их подберут волонтеры, ГСЧС или полиция. Кроме того, за помощью можно обращаться к военным.

Отметим, в городе до сих пор остаются около 1600 жителей. Речь о людях по обоим берегам реки Оскол. При этом в Купянске нет ни света, ни воды, ни газа, а также социальных услуг.

До этого в оперативно-стратегической группировке "Днепр" говорили, что враг не оставляет попыток завести свой личный состав в Купянск. Который пытается там закрепиться, скрываясь в подвалах и домах. Но на все эти попытки оккупантов эффективно отвечают Силы обороны.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне не контролируют ни одного района Купянска. Хотя продолжают маскироваться под гражданских или украинских солдат, чтобы тайно установить наблюдательные пункты.