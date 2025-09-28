Генштаб пояснив, чому цивільним закрили в'їзд до Куп'янська

На сьогодні цивільним закрито в'їзд до Куп'янська (Харківська область) із міркувань безпеки. Наразі там тривають антидиверсійні заходи.

"В самому місті Куп’янську - зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи. Вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних сил України ", - додав Ковальов.

За його словами, Куп'янськ перебуває під контролем Сил оборони. А на півночі міста тривають пошуково-ударні дії проти російських окупантів.

Нагадаємо, раніше про закриття Куп'янська оголосив начальник міської військової адміністрації Андрій Бесєдін. За його словами, наразі місто закрито для будь-яких цивільних служб.

Він також додав, що до Куп'янська можуть заїхати лише військові, через що евакуація дуже ускладнена. Охочим евакуюватися радять пішки вийти за територію міста, де їх підберуть волонтери, ДСНС або поліція. Крім того, за допомогою можна звертатися до військових.

Зазначимо, у місті досі залишаються близько 1600 жителів. Йдеться про людей по обидва береги річки Оскіл. При цьому в Куп'янську немає ні світла, ні води, ні газу, а також соціальних послуг.

До цього в оперативно-стратегічному угрупованні "Дніпро" казали, що ворог не залишає спроб завести свій особовий склад до Куп'янська. Який намагається там закріпитися, переховуючись в підвалах та будинках. Але на всі ці спроби окупантів ефективно відповідають Сили оборони.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни не контролюють жодного району Куп'янська. Хоча продовжують маскуватися під цивільних чи українських солдатів, щоб таємно встановити наглядові пункти.