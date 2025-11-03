Генштаб Польши предупредил о российских ИПСО против Украины: сеют страх и ощущение угрозы

"Осуществляются операции, которые уничтожают положительные польско-украинские эмоциональные отношения; подстрекают антиукраинские настроения в Польше", - говорится в публикации.

Такие действия фиксируются на порталах и аккаунтах лиц, которые распространяют ненависть к Украине. Рост антиукраинского поведения также происходит в городах, где размещены пункты передачи вооружения и помощи Киеву.

Генштаб Польши отметил, что целью таких действий россиян является "сеяние в польском обществе страха и ощущение угрозы из-за пребывания украинцев в Польше".

"В российской инфосфере это позволяет формировать месседж о том, что нападение на Украину является также поддержкой поляков в мести за Волынь, что якобы должно улучшить отношение в Польше к действиям России. Действия РФ представляют украинцев как большую угрозу для Польши, чем Россию", - говорится в заметке.

Генштаб ВС Польши призвал граждан страны не поддаваться эмоциям, поскольку они не спровоцированы раздражителями, которые имеют подлинную основу.

"Диверсионные действия относятся к сфере скоординированных мероприятий российских служб и не имеют ничего общего с намерениями и спланированными действиями всей украинской нации", - отметил он.

Кроме того, польский генштаб отметил, что следует понимать очевидное расхождение между палачом и жертвой.

"Агрессор находится на востоке, и это - Россия. Отграничение Польши от Украины облегчит России ведение войны. Любые действия, подрывающие поддержку Украины, поддерживают агрессию России", - говорится в публикации.