Генштаб Польши предупредил о российских ИПСО против Украины: сеют страх и ощущение угрозы

В Польше зафиксированы интенсивные информационно-психологические операции против Украины. Они направлены на сеяние страха в польском обществе и ощущение угрозы из-за пребывания украинских беженцев в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВС Польши в Х.
"Осуществляются операции, которые уничтожают положительные польско-украинские эмоциональные отношения; подстрекают антиукраинские настроения в Польше", - говорится в публикации.
Такие действия фиксируются на порталах и аккаунтах лиц, которые распространяют ненависть к Украине. Рост антиукраинского поведения также происходит в городах, где размещены пункты передачи вооружения и помощи Киеву.
Генштаб Польши отметил, что целью таких действий россиян является "сеяние в польском обществе страха и ощущение угрозы из-за пребывания украинцев в Польше".
"В российской инфосфере это позволяет формировать месседж о том, что нападение на Украину является также поддержкой поляков в мести за Волынь, что якобы должно улучшить отношение в Польше к действиям России. Действия РФ представляют украинцев как большую угрозу для Польши, чем Россию", - говорится в заметке.
Генштаб ВС Польши призвал граждан страны не поддаваться эмоциям, поскольку они не спровоцированы раздражителями, которые имеют подлинную основу.
"Диверсионные действия относятся к сфере скоординированных мероприятий российских служб и не имеют ничего общего с намерениями и спланированными действиями всей украинской нации", - отметил он.
Кроме того, польский генштаб отметил, что следует понимать очевидное расхождение между палачом и жертвой.
"Агрессор находится на востоке, и это - Россия. Отграничение Польши от Украины облегчит России ведение войны. Любые действия, подрывающие поддержку Украины, поддерживают агрессию России", - говорится в публикации.
Напомним, в марте руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказывал, что РФ наращивает подразделения ИПСО для того, чтобы повлиять на страны Запада.
Кроме того, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия даже после завершения боевых действий против Украины будет продолжать информационно-психологические операции.