Россия готовит армию ИПСО: в ГУР рассказали, что ждет Украину после завершения боев

Среда 03 сентября 2025 15:59
Россия готовит армию ИПСО: в ГУР рассказали, что ждет Украину после завершения боев
Автор: Иван Носальский

Россия даже после завершения боевых действий против Украины будет продолжать информационно-психологические операции. Враг уже готовит армию ИПСО.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР в Telegram.

"Следующие вызовы, к которым нужно быть готовыми после завершения боевых действий, это как удержать информационную, гуманитарную, историческую и ценностную границы, потому что даже если в какой-то день пушки прекратят стрелять, то враг уже готовит армию ИПСО, и эта война точно будет продолжаться", - предупредил Юсов.

Он обратил внимание, что история часто становится частью геополитики. Это серьезный вызов для Украины.

По словам Юсова, война РФ против Украины продемонстрировала, что Женевские конвенции и международные механизмы безопасности являются неэффективными.

"Наша обязанность - сделать их действенными. Это возможно через системную информационную работу: освещение правды, разоблачение российской пропаганды и документирование военных преступлений государства-агрессора", - добавил он.

Армия ИПСО России

Напомним, в марте руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркивал, что Россия наращивает подразделения ИПСО для того, чтобы повлиять на страны Запада.

В частности, Россия хочет вызвать разочарование Североатлантическим альянсом и продвигать тезисы о том, что с Москвой можно сотрудничать.

Российская Федерация Главное управление разведки ІПСО Война в Украине
