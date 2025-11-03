Генштаб Польщі попередив про російські ІПСО проти України: сіють страх і відчуття загрози

"Здійснюються операції, які знищують позитивні польсько-українські емоційні відносини; підбурюються антиукраїнські настрої в Польщі", - йдеться у публікації.

Такі дії фіксуються на порталах та акаунтах осіб, які поширюють ненависть до України. Зростання антиукраїнської поведінки також відбувається в містах, де розміщені пункти передачі озброєння та допомоги Києву.

Генштаб Польщі наголосив, що метою таких дій росіян є "сіяння у польському суспільстві страху та відчуття загрози через перебування українців у Польщі".

"У російській інфосфері це дозволяє формувати меседж про те, що напад на Україну є також підтримкою поляків у помсті за Волинь, що нібито має покращити ставлення у Польщі до дій Росії. Дії РФ представляють українців як більшу загрозу для Польщі, ніж Росію", - йдеться в дописі.

Генштаб ЗС Польщі закликав громадян країни не піддаватися емоціям, оскільки вони не спровоковані подразниками, які мають справжнє підґрунтя.

"Диверсійні дії належать до сфери скоординованих заходів російських служб і не мають нічого спільного з намірами і спланованими діями всієї української нації", - зазначив він.

Крім того, польський генштаб зазначив, що слід розуміти очевидну розбіжність між катом і жертвою.

"Агресор знаходиться на сході, і це - Росія. Відмежування Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", - йдеться у дописі.