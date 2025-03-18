В ЦПД объяснили, почему Россия наращивает подразделения ИПСО

Как объяснил Коваленко, Россия не способна информационно победить Украину в украинском информационном поле, в связи с чем ставка делается на несколько целей против Запада. Речь идет о:

сегментации Европейского союза (ЕС), поддержке альтернатив нынешним политическим элитам и политическим силам, определенной национализации курсов европейских стран, которые по плану России, должны быть зависимыми от ее ресурсов;

разрушение институциональности НАТО. Российская пропаганда будет работать над разочарованием в Альянсе в Европе и продвижением тезисов о "добрососедстве" с РФ;

дискредитацию субъектности Украины с целью уменьшения поддержки со стороны Европы;

наращивание политических противоречий внутри Штатов;

продвижение пропаганды на Ближнем Востоке и Азии для предотвращения негативных тенденций, в частности касаемо цен на энергоресурсы, а также формирование альтернативы Западу с участием России.

"Конечно, информационные войска должны стать основой безопасности НАТО и стран Европы в принципе. От этого зависит очень многое в следующие 5-10 лет. Милитарная пропаганда России давно работает против Европы и Запада, а в ответ в основном получает удары от нас, но не от коллективного Запада, хотя давно нужно выбрать здесь силовой сценарий", - добавил он.