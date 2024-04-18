Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое

Удар по Джанкою

Ранее украинские войска нанесли удар по аэродрому в Джанкое, а спутник зафиксировал шесть очагов огня после этого.

Затем президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Джанкой и поблагодарил военных за проделанную работу.

Сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о потерях оккупантов из-за удара по аэродрому в Джанкое.

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