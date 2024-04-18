Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое

Силы обороны Украины для удара по аэродрому в оккупированном Джанкое использовали ракеты. Их запуск удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Военные отмечают, что в ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории оккупированного Крыма.
В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.
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"В результате, у врага "отминусованы" 4 пусковые установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", - пишет Генштаб.
В ведомстве уточнили, что количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.
Генштаб пояснил, что это нанесло вражеским войскам неожиданные ими потери в вооружении и военной технике, а боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился.
Ранее украинские войска нанесли удар по аэродрому в Джанкое, а спутник зафиксировал шесть очагов огня после этого.
Затем президент Владимир Зеленский подтвердил удар по Джанкой и поблагодарил военных за проделанную работу.
Сегодня Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о потерях оккупантов из-за удара по аэродрому в Джанкое.
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