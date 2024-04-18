Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої

Удар по Джанкою

Раніше українські війська завдали удару по аеродрому в Джанкої, а супутник зафіксував шість осередків вогню після цього.

Потім президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Джанкою і подякував військовим за виконану роботу.

Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про втрати окупантів через удар по аеродрому в Джанкої.

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