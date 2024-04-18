Генштаб показав відео пуску ракет по аеродрому в Джанкої

Сили оборони України для удару по аеродрому в окупованому Джанкої використовували ракети. Їхній запуск вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Військові зазначають, що в ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та вразили певні російські військові цілі на території окупованого Криму.
"В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускові установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М", - пише Генштаб.
У відомстві уточнили, що кількість уражених літальних апаратів і особового складу противник ретельно приховує.
Генштаб пояснив, що це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, а бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.
Раніше українські війська завдали удару по аеродрому в Джанкої, а супутник зафіксував шість осередків вогню після цього.
Потім президент Володимир Зеленський підтвердив удар по Джанкою і подякував військовим за виконану роботу.
Сьогодні Головне управління розвідки Міноборони України розповіло про втрати окупантів через удар по аеродрому в Джанкої.
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