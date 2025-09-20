ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ россиян и нефтяной станции, где производят Urals

Россия, Суббота 20 сентября 2025 10:52
UA EN RU
Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ россиян и нефтяной станции, где производят Urals Фото: ВСУ нанесли удары по стратегическим объектам российской нефти (t.me GUmchs)
Автор: Савченко Юлія

В результате успешной спецоперации ВСУ взрывы в России раздавались на Саратовском и Новокуйбышевском НПЗ, а также на станции по производству нефти Urals.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ под руководством Генштаба нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На месте зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты уточняются.

Этот завод обеспечивает около 2,54% общего объема нефтепереработки РФ, более 7 млн тонн нефти в год.

Также украинские подразделения атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Предварительно известно о взрывах и возгорании на территории завода. Детали уточняются.

Отметим, что на этом объекте перерабатывают более 8,8 млн тонн нефти в год.

Кроме того, осуществлено огневое поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры - линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара". Результаты поражения пока уточняются.

Это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта рф).

Все пораженные объекты участвовали в обеспечении вооруженных сил РФ горюче-смазочными материалами.

Силы обороны Украины системно реализуют меры по нарушению логистики и снижению военно-экономического потенциала агрессора в секторе нефтепереработки.

Атаки на Новокуйбышевский НПЗ

"Новокуйбышевский НПЗ" является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов Самарской группы НК "Роснефть", а его проектная мощность составляет более 8,8 миллиона тонн нефти в год.

Предприятие является одним из главных производителей топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенное для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3.

Последний раз дроны по этому НПЗ ударили в ночь на 10 марта. Местные сообщали о серии взрывов.

Также в марте 2024 года был дроновый удар на Куйбышевский НПЗ в Самарской области, и из-за атаки беспилотников на объекте была остановлена работа, так как была повреждена одна из установок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Генштаб ВСУ
Новости
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
В Днепре ракета попала в высотку, в Николаеве пожары: первые последствия атаки РФ (фото)
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город