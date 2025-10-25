Генштаб обновил потери россиян за сутки: враг стремительно теряет солдат, дроны и арту
Россияне за сутки на фронте, с 24 по 25 октября, потеряли 910 солдат, до 400 дронов и 15 артиллерийских систем. Также оккупанты теряют значительные ресурсы в автотехнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 октября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 135 990 (+910) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 287 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23 459 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 33 987 (+15) ед;
- РСЗО - 1 526 ед;
- средства ПВО - 1 230 ед.
- самолетов - 428 ед;
- вертолетов - 346 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 185 (+359) ед;
- крылатых ракет - 3 880 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 65 436 (+80) ед;
- специальной техники - 3 981 ед.
Фото: россияне потеряли 359 дронов в сутки (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, по состоянию на вечер 24 октября на фронте за сутки произошло почти 121 боевое столкновение - самым горячим снова было Покровское направление.
Как сообщалось, оккупанты активно продвигают на ВОТ спутниковые комплекты "русский мир", заменяя украинское оборудование. Таким образом они навязывают местным жителям доступ исключительно к пропагандистскому телевидению РФ.