Россияне за сутки на фронте, с 24 по 25 октября, потеряли 910 солдат, до 400 дронов и 15 артиллерийских систем. Также оккупанты теряют значительные ресурсы в автотехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 октября 2025 года ориентировочно составляют:

Напомним, по состоянию на вечер 24 октября на фронте за сутки произошло почти 121 боевое столкновение - самым горячим снова было Покровское направление.

Как сообщалось, оккупанты активно продвигают на ВОТ спутниковые комплекты "русский мир", заменяя украинское оборудование. Таким образом они навязывают местным жителям доступ исключительно к пропагандистскому телевидению РФ.