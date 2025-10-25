Генштаб оновив втрати росіян за добу: ворог стрімко втрачає солдат, дрони та артилерію
Росіяни за добу на фронті, з 24 по 25 жовтня, втратили 910 солдатів, до 400 дронів та 15 артилерійських систем. Також окупанти втрачають значні ресурси в автотехніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 135 990 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 287 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 23 459 (+1) од.;
- артилерійських систем - 33 987 (+15) од.;
- РСЗВ - 1 526 од.;
- засоби ППО - 1 230 од.
- літаків - 428 од.;
- гелікоптерів - 346 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 74 185 (+359) од.;
- крилатих ракет - 3 880 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 65 436 (+80) од.;
- спеціальної техніки - 3 981 од.
Фото: росіяни втратили 359 дронів на добу (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, станом на вечір 24 жовтня на фронті за добу сталось майже 121 бойове зіткнення - найгарячішим знову був Покровський напрямок.
Як повідомлялось, окупанти активно просувають на ТОТ супутникові комплекти "русскій мір", замінюючи українське обладнання. Таким чином вони нав'язують місцевим жителям доступ виключно до пропагандистського телебачення РФ.