ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив втрати росіян за добу: ворог стрімко втрачає солдат, дрони та артилерію

Україна, Субота 25 жовтня 2025 07:30
UA EN RU
Генштаб оновив втрати росіян за добу: ворог стрімко втрачає солдат, дрони та артилерію Фото: ЗСУ продовжують завдавати нищівних втрат армії ворога (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни за добу на фронті, з 24 по 25 жовтня, втратили 910 солдатів, до 400 дронів та 15 артилерійських систем. Також окупанти втрачають значні ресурси в автотехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 135 990 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 287 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 459 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 33 987 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1 526 од.;
  • засоби ППО - 1 230 од.
  • літаків - 428 од.;
  • гелікоптерів - 346 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 74 185 (+359) од.;
  • крилатих ракет - 3 880 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 65 436 (+80) од.;
  • спеціальної техніки - 3 981 од.

Генштаб оновив втрати росіян за добу: ворог стрімко втрачає солдат, дрони та артилеріюФото: росіяни втратили 359 дронів на добу (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, станом на вечір 24 жовтня на фронті за добу сталось майже 121 бойове зіткнення - найгарячішим знову був Покровський напрямок.

Як повідомлялось, окупанти активно просувають на ТОТ супутникові комплекти "русскій мір", замінюючи українське обладнання. Таким чином вони нав'язують місцевим жителям доступ виключно до пропагандистського телебачення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація фронт Генштаб ВСУ
Новини
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
"Коаліція рішучих" оголосила новий план для України з п'яти пунктів
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію