Росіяни за добу на фронті, з 24 по 25 жовтня, втратили 910 солдатів, до 400 дронів та 15 артилерійських систем. Також окупанти втрачають значні ресурси в автотехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:

Нагадаємо, станом на вечір 24 жовтня на фронті за добу сталось майже 121 бойове зіткнення - найгарячішим знову був Покровський напрямок.

Як повідомлялось, окупанти активно просувають на ТОТ супутникові комплекти "русскій мір", замінюючи українське обладнання. Таким чином вони нав'язують місцевим жителям доступ виключно до пропагандистського телебачення РФ.