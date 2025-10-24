Отчет Генштаба за 24 октября: ВСУ остановили 19 атак РФ на Александровском направлении

По состоянию на 22:00, 24 октября, на фронте в течение суток произошло почти 121 боевое столкновение. Самым горячим снова было Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня захватчики нанесли один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 81 управляемую авиабомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3502 дронов-камикадзе и осуществили 3523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили одно штурмовое действие оккупантов. Также враг нанес три авиаудара, при этом сбросил шесть управляемых авиабомб, совершил 174 обстрела, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Отрадного, Бологовки и Каменки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили четыре штурмовые действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Степной Новоселовки и в сторону Песчаного, пока одна атака продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Мирное, Дробышево и Шандриголово.

На Славянском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районах Серебрянки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Выемки.

На Константиновском направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Предтечино.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 37 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Ореховое и Дачное. В некоторых локациях бои не прекращаются.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 97 оккупантов, из которых 60 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили единицу автомобильной техники и 11 беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, украинские защитники поразили танк, артиллерийскую систему, автомобиль и восемь укрытий личного состава", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Александроград, Сосновка, Новогригорьевка, Вербово, Алексеевка, Вишневое и Нововасильевское, еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз пытались продвинуться вблизи Степного и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.