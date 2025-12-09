ua en ru
Генштаб обновил карты боев: какая ситуация по направлениям по состоянию на утро

Украина, Вторник 09 декабря 2025 08:18
Генштаб обновил карты боев: какая ситуация по направлениям по состоянию на утро Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 139 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб.

Кроме этого, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и осуществлено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Куриловка Харьковской области;
  • Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области;
  • Терноватое, Косовцево, Рождественка, Железнодорожное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно боестолкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиабомбы и совершил 151 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Довгенького.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодязи, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.
На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сечневое, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.
На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.
На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и четыре района сосредоточения личного состава противника.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 930 человек. Также украинские воины обезвредили две боевые бронированные машины, 27 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 432 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 61 единицу автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

