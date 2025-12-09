Генштаб обновил карты боев: какая ситуация по направлениям по состоянию на утро

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 139 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб.

Кроме этого, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и осуществлено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Куриловка Харьковской области;

Рай-Александровка, Краматорск, Константиновка Донецкой области;

Терноватое, Косовцево, Рождественка, Железнодорожное, Запорожье, Вольнянск Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано одно боестолкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиабомбы и совершил 151 обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Довгенького.



На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.



На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодязи, Дробышево, Заречное и в сторону Лимана.



На Славянском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.



На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.



На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.



На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сечневое, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.



На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.



На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.



На Приднепровском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.