Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 08:18
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок Ілюстративне фото: Генштаб оновив дані з фронту за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Загалом протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Курилівка Харківської області;
  • Рай-Олександрівка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області;
  • Тернувате, Косівцеве, Різдвянка, Залізничне, Запоріжжя, Вільнянськ Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіабомби та здійснив 151 обстріл, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве, Зарічне та у бік Лиману.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Слов’янському напрямку противник сім разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Краматорському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Гуляйпільському напрямку відбулось 15 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Придніпровському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.
Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація по напрямках станом на ранок

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та чотири райони зосередження особового складу противника.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 930 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 432 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

