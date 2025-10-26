Генштаб обновил данные о фронте: россияне стремительно теряют живую силу и технику
Враг за сутки на фронте, с 25 по 26 октября, потерял 900 оккупантов и более 80 единиц автотехники. Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить потери противнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 136 890 (+900) человек ранены ликвидированы;
- танков - 111 291 (+4) ед.
- боевых бронированных машин - 23 459 (+1) ед;
- артиллерийских систем - 33 987 (+15) ед;
- РСЗО - 1 526 ед;
- средства ПВО - 1 230 ед.
- самолетов - 428 ед;
- вертолетов - 346 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 399 (+214) ед;
- крылатых ракет - 3 880 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 65 517 (+81)) ед;
- специальной техники - 3 981 ед.
Фото: россияне также потеряли более 200 дронов за сутки (t.me/GeneralStaffZSU)
Ситуация на фронте
Как мы сообщали, по состоянию на 22:00 25 октября на фронте в течение суток произошло более полутора сотен боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.
На Константиновском направлении было зафиксировано 21 боестолкновение, на Александровском - 15, а на Лиманском россияне 11 раз пытались прорвать Силы Обороны.
Накануне стало известно, что ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В результате большинству оккупантов нанесены невосполнимые потери, часть взята в плен.
Напомним, в прошлом месяце потери россиян на Покровском направлении за месяц выросли на треть - наши военные ликвидировали до 2000 солдат врага.