Генштаб обновил данные о фронте: россияне стремительно теряют живую силу и технику

Враг за сутки на фронте, с 25 по 26 октября, потерял 900 оккупантов и более 80 единиц автотехники. Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить потери противнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Фото: россияне также потеряли более 200 дронов за сутки (t.me/GeneralStaffZSU)

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.10.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Как мы сообщали, по состоянию на 22:00 25 октября на фронте в течение суток произошло более полутора сотен боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

На Константиновском направлении было зафиксировано 21 боестолкновение, на Александровском - 15, а на Лиманском россияне 11 раз пытались прорвать Силы Обороны.

Накануне стало известно, что ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. В результате большинству оккупантов нанесены невосполнимые потери, часть взята в плен.

Напомним, в прошлом месяце потери россиян на Покровском направлении за месяц выросли на треть - наши военные ликвидировали до 2000 солдат врага.