Генштаб объявил о глобальных проверках всех воинских частей

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Что именно проверят

В Вооруженных Силах Украины приступили к проверке комплектования воинских частей. Отдельно оценивают, как справедливо распределяют людей между подразделениями.

Главная цель - понять, насколько бригады, полки и корпуса укомплектованы личным составом.

Также проверяют:

эффективность распределения военнослужащих между подразделениями;

направления, которые следует усовершенствовать в кадровом обеспечении.

Почему обращают внимание на справедливость

Отдельно в Генштабе оценивается эффективность и справедливость распределения личного состава.

При этом учитывают потребности частей, выполняющих боевые задания на разных участках фронта. То есть проверка должна показать, получают ли пополнение, прежде всего, те подразделения, которые непосредственно держат позиции.

В Генштабе отмечают, что решение по результатам проверки будет направлено на:

повышение боеспособности подразделений; обеспечение кадрового баланса в армии;

более оптимальное внедрение человеческого капитала.

"Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", - подчеркнули в Генеральном штабе.