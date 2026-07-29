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Генштаб объявил о глобальных проверках всех воинских частей

15:28 29.07.2026 Ср
2 мин
Что должно измениться на фронте?
aimg Елена Чупровская
Генштаб объявил о глобальных проверках всех воинских частей Фото: Генштаб проверяет, справедливо ли распределяют бойцов между бригадами (Getty Images)
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Генштаб проверяет укомплектование бригад и справедливость распределения бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Что именно проверят

В Вооруженных Силах Украины приступили к проверке комплектования воинских частей. Отдельно оценивают, как справедливо распределяют людей между подразделениями.

Главная цель - понять, насколько бригады, полки и корпуса укомплектованы личным составом.

Также проверяют:

  • эффективность распределения военнослужащих между подразделениями;
  • направления, которые следует усовершенствовать в кадровом обеспечении.

Почему обращают внимание на справедливость

Отдельно в Генштабе оценивается эффективность и справедливость распределения личного состава.

При этом учитывают потребности частей, выполняющих боевые задания на разных участках фронта. То есть проверка должна показать, получают ли пополнение, прежде всего, те подразделения, которые непосредственно держат позиции.

В Генштабе отмечают, что решение по результатам проверки будет направлено на:

  • повышение боеспособности подразделений; обеспечение кадрового баланса в армии;
  • более оптимальное внедрение человеческого капитала.

"Любые системные изменения в армии начинаются с изменения отношения к человеку", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Тему справедливого распределения бойцов между бригадами поднимали и раньше.

Еще в ноябре 2025 года заместитель руководителя офиса президента Павел Палиса анонсировал новые принципы распределения новобранцев между боевыми бригадами.

Тогда речь шла о том, что каждый новобранец с первого дня будет знать, в каком подразделении будет служить.

Напомним, в декабре 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что боевые бригады ежемесячно будут гарантированно получать пополнение людьми.

По его словам, это решение должно было дать командирам возможность планировать обучение и ротацию.

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