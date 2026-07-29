Генштаб оголосив про глобальні перевірки всіх військових частин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Що саме перевірять

У Збройних Силах України розпочали перевірку комплектування військових частин. Окремо оцінюють, наскільки справедливо розподіляють людей між підрозділами.

Головна мета - зрозуміти, наскільки бригади, полки та корпуси укомплектовані особовим складом.

Також перевіряють:

ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами;

напрями, які варто вдосконалити у кадровому забезпеченні.

Чому звертають увагу на справедливість

Окремо в Генштабі оцінюють ефективність та справедливість розподілу особового складу.

При цьому враховують потреби частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Тобто перевірка має показати, чи отримують поповнення насамперед ті підрозділи, що безпосередньо тримають позиції.

У Генштабі зазначають, що рішення за результатами перевірки спрямують на:

підвищення боєздатності підрозділів; забезпечення кадрового балансу в армії;

більш раціональне використання людського капіталу.

"Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини", - наголосили в Генеральному штабі.