"Решение назрело давно". Новобранцев будут распределять между бригадами по-новому, - Палиса

Украина, Воскресенье 30 ноября 2025 15:47
"Решение назрело давно". Новобранцев будут распределять между бригадами по-новому, - Палиса Фото: Павел Палиса, заместитель руководителя ОП (facebook.com/Pavlo.Palisa)
Автор: Валерий Ульяненко

Новобранцев будут распределять между боевыми бригадами по новым принципам. В частности, они с первого дня будут знать, в каком подразделении будут нести службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы.

"Имел хороший разговор с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Работаем над новыми принципами распределения личного состава между боевыми бригадами - это то, о чем говорил Президент и что сейчас действительно требует изменений", - отметил он.

Палиса рассказал, что целью является получение каждой боевой бригадой прогнозируемого количества новых бойцов. Новобранцы, добавил он, с первого дня будут знать, в каком подразделении и под чьим командованием будут нести службу, с кем будут учиться и пойдут на задание.

"Сегодня у нас есть много бригад, которые уже имеют собственные учебные возможности - инструкторов, материальную базу. И их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить", - отметил заместитель руководителя ОП.

По мнению Палисы, только таким путем можно получить бойца, который будет подготовлен под определенную технику, тактику и условия военного подразделения. В то же время, по его словам, учебные центры не должны исчезать.

"Да, будет переходный период. Решение назрело давно. Командиры говорят об этом постоянно, и их нужно слышать. За последние недели я имел много разговоров с командирами бригад и корпусов. Они также дают собственные предложения, как именно это возможно сделать", - заявил Палиса.

По его словам, изменения необходимы для "справедливого, понятного и прогнозируемого распределения". Они позволят планировать подготовку и ротации, а не "жить в хаосе ручных решений".

Заместитель руководителя ОП добавил, что договорился с Гнатовым о совместном совещании, на котором будут согласованы все цифры, механизмы и этапы внедрения нововведений.

"На следующую Ставку будут представлены на рассмотрение Президента варианты решений, и главное для всех нас - чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра станет в строй", - подчеркнул он.

Напомним, законодательство Украины не позволяет военным учебных центров или сотрудникам ТЦК изымать мобильные телефоны у военнослужащих или призывников. Вместе с тем военное командование может ввести ограничения на пользование телефонами во время службы.

Офис президента Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ
